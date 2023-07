von Sina Horsthemke Was hilft wirklich, wenn der Darm auf verdorbene Lebensmittel reagiert? Eine Übersicht.

Antibiotika

Je nachdem, welcher Keim die Lebensmittelvergiftung verursacht hat, ist bei schweren Fällen ein Antibiotikum erforderlich. Dieses muss ein Arzt oder eine Ärztin verschreiben.

Antidiarrhoika

Mittel, die die Darmbewegung hemmen, sollten bei einer Lebensmittelvergiftung möglichst nicht zum Einsatz kommen, da der Körper die Keime dann nicht loswird.

Cola und Salzstangen

So richtig gut ist das altbekannte Hausmittel bei Durchfall nicht. Denn die Cola enthält viel zu viel Zucker, was die Beschwerden sogar verstärken kann, und den Salzstangen fehlt Kalium, das bei Durchfall neben Kochsalz ebenfalls wichtig wäre.

Do it yourself-Mix-Getränk

Je einen viertel Teelöffel Salz und Backpulver, zwei Esslöffel Zucker und eine halbe Tasse Orangensaft in einen Liter stilles Wasser geben. Gut vermischen und schluckweise trinken.

Elektrolytlösung

In der Apotheke gibt es Pulver oder Granulat, das sich in Wasser auflösen lässt und den Körper mit allen wichtigen Salzen und Mineralstoffen versorgt.

Flohsamen(schalen)

Die Schalen von Flohsamen binden im Darm Flüssigkeit sowie die Giftstoffe mancher Bakterien. Die Schleimstoffe, die sich bilden, schützen die angegriffene Darmschleimhaut.

Geriebener Apfel

Äpfel enthalten Pektin, das den Stuhl eindickt und Keime bindet. Am besten den Apfel vor dem Verzehr reiben, um den lädierten Darm zu schonen, etwa auf einer Glasreibe.

Heidelbeertee

Heidelbeeren gelten schon lange als Mittel gegen leichten Durchfall. Die enthaltenen Gerbstoffe bewirken, dass sich die Darmschleimhaut zusammenzieht.

Heilerde

Heilerde aus der Apotheke bindet im Darm Flüssigkeit und Giftstoffe. Der feine Sand enthält viele Mineralien. Er wird in Wasser oder Tee gerührt oder in Kapselform eingenommen.

Karottensuppe

Karotten enthalten wie Äpfel Pektin. Ein halbes Kilo des Gemüses schälen und in einem Liter Wasser weichkochen. Pürieren, noch etwas heißes Wasser aufgießen und leicht salzen.

Kohletabletten

Die Weltgesundheitsorganisation zählt medizinische Kohle zu den unentbehrlichen Arzneien. Sie bindet im Darm Gifte. Jedoch nur auf ärztlichen Rat einnehmen!

Reisschleim

Wird gekochter Reis in Wasser püriert, entsteht ein schleimiger Brei, der den Stuhl festig und die Darmschleimhaut beruhigt. Immer wieder kleine Portionen essen.

Zerdrückte Banane

Auch Bananen enthalten Pektin, das Flüssigkeit bindet. In der Frucht stecken zudem Mineralstoffe wie Kalium. Um den Darm zu schonen, vorher mit einer Gabel zerdrücken.