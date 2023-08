von Sina Horsthemke Keime im Essen können richtig krank machen. Was man selbst tun kann, um eine Lebensmittelvergiftung auf Reisen und zu Hause zu vermeiden.

Durchfall im Urlaub? Braucht kein Mensch. Und auch zu Hause hat niemand Lust, sich mit den Folgen einer Lebensmittelvergiftung herumzuschlagen. Sie zu verhindern, ist manchmal allerdings gar nicht so einfach: Meistens sieht man es dem verdorbenen Lebensmittel nicht an, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Selbst geschmacklich scheint eine Speise, die Keime enthält, erstmal in Ordnung – so lange, bis im Bauch das große Grummeln beginnt.