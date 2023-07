Der Bauch grummelt, die Eingeweide krampfen: Der Körper will die schädlichen Keime von den verdorbenen Nahrungsmitteln wieder loswerden – so kommt es zu Erbrechen und Durchfall

Keime in Lebensmitteln

von Sina Horsthemke Hat der Körper verdorbenes Essen aufgenommen, reagiert er mit Erbrechen und Durchfall. Wie Betroffene die Symptome in den Griff bekommen und wann ein Arztbesuch angezeigt ist.

Mal dauert es nur eine halbe Stunde, mal mehr als eine Woche. Doch früher oder später, nachdem das halbgare Hühnchenbrustfilet, der ungewaschene Salat oder das Tiramisu mit den verdorbenen Eiern im Magen gelandet ist, gehen die Symptome los: Der Bauch grummelt unheilvoll, die Eingeweide krampfen sich zusammen, ein Unwohlsein breitet sich aus. Gut, wenn jetzt eine Toilette in der Nähe ist! Denn der Körper will jetzt nur noch eins: das, was ihn krank zu machen droht – die gefährlichen Keime oder ihre Gifte –, schnellstmöglich loswerden.