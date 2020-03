Leere Straßen in London – doch in der U-Bahn drängen sich die Menschen aneinander

Bilder aus der U-Bahn in London vom Dienstag. In dem Zug der Central Line ist an soziale Distanz nicht zu denken. Trotz der Aufforderung von Premierminister Boris Johnson, wenn möglich zu Hause zu bleiben, ist der Zug voller Menschen. Optimale Bedingungen für das Coronavirus, sich auszubreiten. Ein anderes Bild zeigt sich, wenn man in der britischen Hauptstadt an die Oberfläche geht. Die sonst so vollen Straßen und Plätze sind deutlich weniger belebt. Dennoch sieht man immer wieder Menschen, die in Gruppen zusammenstehen. Die Polizei hatte angekündigt, Versammlungen von mehr als zwei Personen aufzulösen. Bei Zuwiderhandlung wurden Geldstrafen angedroht. Johnson hatte erklärt, wer zu Hause bleibe, schütze das Nationale Gesundheitssystem und rette Menschenleben. Eine ungebremste Ausbreitung des Virus in Großbritannien würde nach seinen Worten das staatliche Gesundheitssystem überfordern.