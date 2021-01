Neumünster, 08.01.21: In einer Indoor- Plantage in Neumünster soll in diesem Jahr und den drei kommenden Jahren jeweils eine Tonne Cannabis für medizinische Zwecke produziert werden. Zwar ist Cannabis für medizinische Zwecke in Deutschland legal, trotzdem muss die Anlage der Firma Aphria enorm gesichert werden, um den rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden: O-TON "Wir haben 24 Zentimeter Stahlbeton, wir haben überall Kameras, wir haben Körperschallmelder, das heißt, die reagieren, wenn es Vibrationen im Gebäude gibt. Wir sind direkt bei der Polizei aufgeschaltet. Das alles ist erforderlich, um dieses Betäubungsmittel zu sichern." Seit 2017 können sich Patienten in Deutschland Cannabis für medizinische Zwecke regulär vom Arzt verschreiben lassen. Es kommt nicht nur bei der Krebsbehandlung, sondern auch bei Krampf- und Anfallsproblemen zum Einsatz. In Neumünster soll in diesem und den drei Folgejahren jeweils gut eine Tonne medizinisches Cannabis angebaut werden - die erste Lieferung wird im Verlauf des ersten Halbjahres 2021 erfolgen.