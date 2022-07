Sehen Sie im Video: "Meine Arme und Beine sind ehrlich gesagt voller Dellen" – Laura Larsson fordert mehr Aufmerksamkeit für Lipödem.





























„Du mach doch einfach bisschen mehr Sport und ernähr dich bisschen gesünder und dann wird das schon werden mit deinen Beinen.“

Ja, sowas hab ich sehr, sehr häufig gehört in der Vergangenheit und noch viel häufiger, habe ich irgendwelche fragwürdigen Diäten gemacht, um meinen Körper zu verändern.

Mein Name ist Laura Larsson. Ich bin Radiomoderatorin, Podcasterin und mache vermeintlich witzige Dinge im Internet. Und: meine Arme und Beine sind ehrlich gesagt voller Dellen, Beulen, unzähliger kleiner Narben und schlaffer Haut, denn ich leide an einem Lipödem und habe mich vor ein paar Jahren vier Mal operieren lassen.

Ein Lipödem ist eine Fettverteilungsstörung. Das heißt es kommt zu einer Fettvermehrung - oft an den Beinen und den Hüften und nicht selten auch an den Armen - wie bei mir. Und ja ich weiß, es gibt Menschen, bei denen ist das noch schlimmer ausgeprägt. Und zwischen diesen Fettzellen kommt es zu Wassereilnagerungen, die so doll auf das Gewebe drücken können, dass das richtig weh tut.

Von der Krankheit sind in den meisten Fällen Frauen betroffen und zwar nicht zu wenig: In Deutschland sind es rund 3,8 Millionen Menschen die Dunkelziffer ist sogar noch viel höher. Mit Sport und gesunder Ernährung kommt man beim Lipödem aber leider nicht so sehr weit.

In der Regel bekommt man dieses kranke Fett nur durch Operationen weg - durch ne klassische Fettabsaugung nämlich. Die ist scheiße teuer und wird nur sehr selten von der Krankenkasse bezahlt.

Übernommen wird nur die konservative Therapie: das heißt „Lymphdrainage“ und das Tragen von aufgepasst: solchen traumhaften Hosen hier, das ist eine Kompressionshose, die ich getragen habe. Das lässt das Lipödem allerdings nicht verschwinden, sondert lindert die Beschwerden.

Ich wünsche mir aber, dass Ärzte und Ärztinnen diese Krankheit erkennen und vor allem ernst nehmen und auch das private Umfeld versteht, dass Sprüche wie: „Du bist nur zu faul, um Sport zu machen“ sau uncool sind und besonders mental, echt fertig machen können.

