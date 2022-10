© ‘We are in trouble’: Study raises alarm about impacts of long covid

von Rebecca Häfner Brustschmerzen, Atemnot und ein Gehirnnebel gehören zu den häufigsten Symptomen von Long Covid. Für Menschen, die sich nicht vollständig von Corona erholen, sind die Auswirkungen groß. Doch nicht nur für die Betroffenen selbst sind die Langzeitfolgen ein Problem.

34,6 Millionen Menschen – so hoch ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts in Deutschland die Zahl an Menschen, die schon mal mit dem Coronavirus infiziert waren. Nach ein paar Tagen oder zumindest nach zwei Wochen sind die meisten Erkrankten wieder fit. Doch nicht allen geht es so. Statistisch gesehen ist es nur ein kleiner Teil der Corona-Infizierten, die lange mit den Folgen des Virus zu kämpfen haben. Doch ein Blick in die Zahlen verrät: Long Covid entwickelt sich zu einem Problem epidemischen Ausmaßes.

Etwa zehn bis 20 Prozent der Menschen, die sich mit Corona infiziert haben, leiden nach der Erkrankung an mittel- und langfristigen Folgen, wie die Weltgesundheitsorganisation mitteilt. Gehen wir also von zehn Prozent aus. Hieße das allein für Deutschland bald 3,5 Millionen Menschen, die von Langzeitfolgen betroffen sind. Und mit einer erneuten Corona-Welle im Herbst und Winter kommen wieder neue Corona-Infektionen hinzu – und auch die Zahl an Menschen, die Long-Covid-Symptome haben, wird dann steigen.

Eine von 20 Personen Monate nach der Infektion noch nicht erholt

Das Ergebnis einer aktuellen Studie aus Schottland: Zwischen sechs und 18 Monaten nach der Corona-Infektion hat sich eine von 20 Personen nach der Infektion noch nicht erholt und ganze 42 Prozent der Menschen, die bereits mit Corona infiziert waren, berichten, dass es ihnen nur teilweise besser geht. Die Forschenden haben mehr als 100.000 Menschen befragt. Eine Gruppe war bereits einmal mit Covid-19 infiziert gewesen und eine zweite Gruppe hatte noch nie Sars-CoV-2 – sie diente als Kontrollgruppe. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler:innen in dem Fachblatt "Nature". Ältere Menschen, Frauen und Menschen aus benachteiligten Gruppen haben laut der Studie dabei ein höheres Risiko für Long Covid. Menschen, die bereits vor der Corona-Infektion unter gesundheitlichen und mentalen Problemen litten, sind ebenso anfälliger für Long Covid.

Auch Menschen, die schwerer erkrankten und im Krankenhaus behandelt wurden, haben ein größeres Risiko für Long Covid. Doch die Sorge von Experten schmälert dies nicht. "Es war schon immer so, dass diejenigen, die krank sind, eher Langzeitfolgen haben", sagte Davis Putrino, Direktor für Rehabilitationsinnovation beim Mount Sinai Health System in New York, gegenüber der "Washington Post"."Erschreckend ist, dass die Zahl der leichten Fälle die schweren bei Weitem übertrifft, sodass selbst ein kleiner Prozentsatz der leichten Fälle, die Langzeitfolgen entwickeln, ein massives Problem für die öffentliche Gesundheit darstellt."

Angesichts der Studienergebnisse appelliert Dr. Andrew McAuley von Public Health Scotland dazu, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. "Wir wissen, dass eine vollständige Impfung gegen Sars-CoV-2 die Wahrscheinlichkeit verringern kann, dass sich Long Covid entwickelt."

Der Unterschied zwischen Post und Long Covid In der Medizin bezeichnet Long Covid und das Post Covid Syndrom zwei unterschiedliche Krankheitszustände. Long Covid bezeichnet Beschwerden, die wenigstens vier Wochen nach der Infektion bestehen. Unter Post Covid leiden Betroffene, wenn die Beschwerden, wenigstens zwölf Wochen nach der Infektion noch bestehen. Im Text wurde für eine bessere Lesbarkeit nur der Begriff Long Covid genutzt.

Langzeitfolgen beeinflussen nicht nur die Gesundheit

Eine Untersuchung des Universitätsklinikums Freiburg sowie der Universitäten Heidelberg, Tübingen und Ulm hat sich ebenso mit dem Phänomen Long Covid kürzlich beschäftigt. Auch sechs bis zwölf Monate nach einer Corona-Infektion leidet noch jeder Vierte unter Langzeitfolgen, dadurch ist nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt. Die Forschenden haben 12.000 Menschen, die mit Corona infiziert waren, aus Baden-Württemberg im Alter von 18 bis 65 Jahren befragt. Die Studie erschien im "British Medical Journal".

An der Studie haben nur Menschen teilgenommen, die schon eine Covid-19-Infektion hatten. Die Ergebnisse können also möglicherweise verzerrt sein, durch eine selektive Teilnahme. Heißt: Wer unter Long Covid leidet, wird eher an einer solchen Befragung teilnehmen als Menschen ohne Beschwerden. Doch die Forschenden gehen trotz dieses möglichen Effekts von einer hohen Krankheitslast aus.

"Obwohl wir die Tendenz vermutet hatten, waren wir doch sehr erstaunt, wie viele jüngere Personen mit zunächst unkomplizierter akuter Sars-CoV-2-Infektion ein Risiko für Long Covid haben", sagte Studienleiter Professor Winfried Kern von der Klinik für Innere Medizin des Universitätsklinikums Freiburg.

Long Covid: Herzrasen, Atemnot, Gehirnnebel und Erschöpfung

Für die Menschen mit Long Covid sind die Auswirkungen weitreichend – sie leiden unter einer großen Bandbreite an Symptomen, die sich auf alle Aspekte des täglichen Lebens auswirken. Zu den häufigsten Beschwerden zählen laut der beiden Untersuchungen: Brustschmerzen, Atemnot, Herzklopfen, Brain Fog (Gehirnnebel), Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten, Ängste und depressive Symptome. "Es gibt viele verschiedene Auswirkungen, die über die Gesundheit hinausgehen – auf Lebensqualität, Beschäftigung, Schulbildung und die Fähigkeit, für sich selbst zu sorgen", sagte die Studienautorin Jill Pell von der University Of Glasgow gegenüber der "Washington Post".

Die Untersuchungen zeigen erneut, dass die Symptome von Long Covid eine große Bandbreite abdecken können. Weitere Forschung ist nötig, um mehr über die Beschwerden herauszufinden – nur so können Ärzte:innen die Erkrankten bestmöglich behandeln. Die Wissenschaftler:innen aus Schottland wollen noch weiter zu Long Covid und den Auswirkungen forschen.

Quellen: Studie Nature,Studie British Medical Journal, RKI, Washington Post, Mitteilung zur Studie 1, Mitteilung zur Studie 2