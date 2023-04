Eine Frau ringt nach Luft, ihr Herz droht stehen zu bleiben. Ein Arzt reagiert sofort – und entdeckt: Auch die Gelenke sind angegriffen. Kann es die Autoimmunkrankheit Lupus sein?

Vor etwa zwei Jahren wurde eine junge Frau in das Missionskrankenhaus in Peru eingeliefert, in dem ich seit über drei Jahren arbeite. Als ich sie zum ersten Mal sah, bekam sie kaum noch Luft. Im Ultraschall zeigte sich ein ausgeprägter Perikarderguss: Es hatte sich viel Flüssigkeit im Herzbeutel gesammelt, also in der Gewebeschicht, die das Herz umgibt. Es war so viel, dass das Herz darin hin- und herschwingen konnte.