Zeit für körperliche Bewegung zu finden, fällt den meisten schon schwer genug. Eine Studie zeigt nun, dass es auch darauf ankommt, wann man trainiert – Männer und Frauen erzielen zu unterschiedlichen Tageszeiten die besten Ergebnisse.

Es gibt kaum eine falsche Zeit, um Sport zu treiben – Bewegung hat so gut wie immer einen positiven Effekt auf die Gesundheit, da sind sich die Expert:innen einig. Doch Faktoren wie Zeit- oder Motivationsmangel führen dazu, dass viele Menschen nach Wegen suchen, sich möglichst effizient sportlich zu betätigen. Sie möchten mit relativ geringem Aufwand die besten Resultate erzielen. Wissenschaftler:innen aus den USA haben sich deshalb mit der Frage beschäftigt, zu welcher Tageszeit Männer und Frauen am besten Sport machen sollten.

Tatsächlich unterscheidet sich die Antwort je nach Geschlecht. Die Studie fand heraus, dass Frauen mehr Fett verbrennen, wenn sie schon am frühen Morgen eine Einheit absolvieren. Bei Männern hingegen ist der Effekt am Abend am stärksten. Die bisherigen Erkenntnisse auf diesem Gebiet basierten vor allem auf Forschungen mit Männern, erklärten die Wissenschaftler:innen. Für ihre Untersuchung ließen sie 30 Männer und 26 Frauen zwischen 25 und 55 Jahren zwölf Wochen lang verschiedene Sportübungen absolvieren.

Frauen trainieren effektiver am Morgen, Männer am Abend

Eine Gruppe absolvierte schon vor 8.30 Uhr ein einstündiges Programm. Die andere Gruppe war erst am Abend zwischen 18 und 20 Uhr dran, mit den gleichen Übungen. Alle Teilnehmer:innen der Studie bekamen zudem die gleiche Ernährung. Untersucht wurden Blutdruck und der Körperfettanteil sowie weitere Parameter wie Kraft oder Dehnbarkeit. Auch wenn sich alle Teilnehmer:innen in allen Bereichen verbesserten, gab es doch Unterschiede.

Für Frauen empfiehlt Paul Arcerio, Professor am Skidmore College in New York und Leiter der Studie, Sport am Morgen, wenn sie abnehmen und ihren Blutdruck reduzieren wollen. Ist das Ziel eher, Kraft und Muskeln aufzubauen, ist laut Studie Training am Abend effektiver. Bei den Männern unterschieden sich die Ergebnisse am Morgen und am Abend laut Arcerio weniger stark. Doch Sport am Abend habe bei Männern besonders gute Auswirkungen auf den Stoffwechsel, die Herzgesundheit sowie die emotionale Verfassung gezeigt.

Es gibt keine falsche Zeit für Sport

Warum Männer und Frauen sich in diesen Punkten so unterscheiden, konnten die Wissenschaftler:innen noch nicht abschließend klären. In diesem Bereich müsse noch weiter geforscht werden, hieß es. Überhaupt stellt Paul Arcerio – ungeachtet der Erkenntnisse der aktuellen Studie - auch klar: “Die beste Zeit für Sport ist immer dann, wenn man selbst dafür bereit ist und es in seinen Zeitplan integrieren kann.” Wenn der Körper dann auch noch gut darauf anspricht – umso besser.

Quellen: “Frontiers in Physiology” / BBC