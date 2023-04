Wer adipös ist, sieht sich oft dem Vorurteil ausgesetzt, dass sich mit genügend Sport und einer Diät das Übergewicht reduzieren lasse. Doch das stimmt so nicht.

von Rebecca Häfner Adipositas ist längst eine Volkskrankheit in Deutschland. Doch entgegen von Vorurteilen können stark übergewichtige Menschen häufig nicht allein durch Diäten und Sport ihr Gewicht reduzieren. Eine Magenverkleinerung kann helfen. Die 37-jährige Christina Z. hat sich für ein Verfahren ohne Bauchschnitt entschieden.

Christina Z.* hat sich mit ihrem Gewicht nicht wohlgefühlt – solange sie denken kann. Diät um Diät ausprobiert. "Ich war schon so verrückt, dass ich mich morgens und abends auf die Waage gestellt habe. Aber irgendwann habe ich zu mir gesagt, dass es nicht sein kann, dass ich mich von einer Zahl so sehr manipulieren lassen." Heute wisse sie nicht mehr, was sie wiege, berichtet die 37-Jährige. Gewicht zu verlieren, ist ihr trotzdem wichtig gewesen.

Allerdings nicht, um schlank zu sein oder einem Schönheitsideal zu entsprechen. Sie wolle gesund leben. Keine Angst mehr haben müssen, sich auf einen Plastikstuhl zu setzen, dessen Beine nachgeben. Und sie habe nicht mehr nach der Verlängerung für den Gurt im Flugzeug fragen wollen.