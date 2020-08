Sehen Sie im Video: Mann rasiert kranker Freundin eine Glatze – dann setzt er selbst an. | Eva Barilaro leidet unter kreisrundem Haarausfall. Deshalb fragte sie ihren Freund, ob er ihr helfe ihren Kopf zu rasieren. In einem Timelapse Video hielt sie den Prozess fest. Doch am Ende des Videos kann sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Der Grund: Als ihr Freund Damien Evas Kopf sorgfältig rasiert hatte, setzte er den Rasierer an seinem eigenen Kopf an und rasierte auch sein Haar. Das Video der solidarischen Geste berührt die Nutzer im Internet. „Ich bin gerade kurz davon zu heulen und ich weine fast nie“, schreibt ein Nutzer auf Youtube. Ein anderer: „Was für ein unglaublicher Liebesbeweis!!“

