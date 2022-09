Maskenpflicht fällt: So könnte es Ende September auch wieder in Flugzeug von und nach Deutschland aussehen

von Frank Ochmann In der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes soll die Maskenpflicht im Flugzeug fallen, in den Fernzügen aber bestehen bleiben. Doch eben erst zeigt eine neue Untersuchung aus der Schweiz, dass Züge sogar sicherer sind als die Flieger – jedenfalls unter bestimmten Bedingungen.

Über Putins Bombenhagel in der Ukraine, fadenscheinigen russischen Gastricksereien und einem Winter mit oder ohne Kernkraftwerken im Streckbetrieb hatten wir es fast schon vergessen: Wir sind in einer Pandemie! Immer noch, und auch auf absehbare Zeit. Die erste Krise macht nun mal nicht rücksichtsvoll Pause, weil es inzwischen noch weitere gibt. Darum also muss bald auch eine neue Fassung des Infektionsschutzgesetzes her. Denn dessen aktuelle Version mit den bundesweit geltenden Schutzmaßnahmen in der Covid-19-Pandemie läuft am 23. September aus.