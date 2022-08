Masken Made in Germany? "90 Prozent der Maschinen stehen inzwischen still"

Zu Beginn der Pandemie investierte der Staat Millionen in die inländische Maskenproduktion, um künftig weniger von Masken aus China abhängig zu sein. Glückte das Vorhaben? Hat die Industrie eine Zukunft? Stefan Bergmann vom Maskenverband Deutschland erklärt, woran es hapert. Stefan Bergmann

Die deutschen Hersteller wurde mit mehr als 60 Millionen Euro an staatlichen Mitteln gefördert, um hier eine Maskenindustrie aufzubauen. Mitte 2020/Anfang 2021 waren wir dann in der Lage, unseren kompletten Bedarf an OP- und FFP2-Masken selbst zu decken und hätten auch zum Teil andere Länder mitversorgen können. Ein Drittel der Kosten für die Anschaffung entsprechender Maschine wurde vom Bund finanziert. Den Rest haben die Unternehmer selbst investiert, weil sie darauf vertraut haben, dass die vielen Behörden in Deutschland ihnen auch die Masken abnehmen. Aber das ist dann nicht passiert. 90 Prozent der Maschinen stehen inzwischen still.