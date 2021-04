Sehen Sie im Video: Wegen den vielen Corona-Toten werden in Neu Delhi Masseneinäscherungen durchgeführt.









Es sind bedrückende Bilder aus der indischen Hauptstadt Neu Delhi. Am Donnerstag konnte in der Millionen-Metropole beobachtet werden, wie unter improvisierten Umständen Masseneinäscherungen durchgeführt wurden. Hintergrund ist, dass es in jüngster Zeit einen dramatischen Anstieg an Todesopfern durch die Corona-Pandemie gegeben hat. Es wird vermutet, dass dafür unter anderem eine sehr ansteckende Mutation des Virus verantwortlich gemacht werden kann. Am Donnerstag verzeichnete Indien offiziellen Angaben zufolge mit rund 315.000 Infektionen den weltweit höchsten Tageswert. Allein in Neu Delhi, wo den Krankenhäusern mittlerweile der Sauerstoff für die künstliche Beatmung von Patienten ausgeht, lag der Anstieg bei über 26.000.

