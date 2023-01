Chefarzt Christian Oberbauer, Leiter des Maßregelvollzugs am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden

von Ingrid Eißele Das Erschrecken über die Messerattacke von Brokstedt hallt nach. Oft sind solche Täter psychisch krank. Im stern-Interview spricht Chefarzt Christian Oberbauer darüber, warum es zu solchen Taten kommt und wie die Täter therapiert werden.

Herr Dr. Oberbauer, der tödliche Angriff im Regionalzug bei Brokstedt hat viele Menschen verunsichert. Vergangenes Jahr soll es 82 Messerangriffe in Zügen gegeben haben, fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Wie würden Sie sich als geschulter Arzt in solch einem Fall verhalten?

Auch mir bliebe nichts anderes übrig, als den Rückzug anzutreten und Hilfe zu rufen. Im Zug schwer genug.