Was diese Leichenteile auf Tiktok zu suchen haben?

Das amerikanische Bildungsinstitut "Institute of Human Anatomy" in Utah verwendet echte menschliche Kadaver, um Menschen auf Tiktok den menschlichen Körper näher zu bringen.





2019 beginnt Jeremy Jones, Geschäftsführer des Unternehmens, mit seinen Kollegen Aufnahmen des menschlichen Körpers auf Tiktok zu posten.

In ihren Videos zeigen sie spezifische Organe, Knochen sowie physiologische Merkmale des menschlichen Körpers, die lebensnotwendig sind.

Zudem klären sie ihre Follower über bestimmte Krankheiten und besondere Phänomene wie Schlaganfälle und Sodbrennen auf.

Mit ihren Videos möchten Jones und seine Kollegen den Menschen ein besseres Verständnis für den menschlichen Körper und seine Funktionen vermitteln.





Laut Jones sind die Reaktionen auf ihre Aufnahmen überwältigend.

Einige Follower stellen unzählige Fragen, andere erwarten Erklärungen, viele bedanken sich bei Jones und seinen Kollegen für die lehrreichen Videos und wünschen sich weitere informative Inhalte.

Das Interesse der Menschen ist deutlich an der Follower-Zahl zu erkennen: Mittlerweile hat der Kanal des Instituts unglaubliche neun Millionen Anhänger.





Die Kadaver bezieht das Institut von Drittanbietern, die gespendete Körperteile von Menschen bereitstellen.

Das Institut ist den Spendern unheimlich dankbar. Denn erst durch sie und ihre Spenden ist diese medizinische und anatomische Ausbildung überhaupt möglich.









