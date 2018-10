Dieser Roboter wurde in Stuttgart entwickelt und ist gerade mal vier Millimeter groß, könnte aber die Medizin revolutionieren.





Dieser kleine Roboter kann in der Zukunft in Ihrem Körper sein. Der Roboter wurde von Max-Planck-Forschern in Stuttgart entwickelt. Er ist nur vier Millimeter groß, doch dafür kann er viel: Er kann auf einer Oberfläche gehen, kriechen und rollen und selbst in einer Flüssigkeit schwimmen. Er kann auch ein Objekt aufnehmen und an eine andere Stelle befördern. Der Roboter ist aus elastischem Silikon. Im Innern hat er einen magnetischen Antrieb, wodurch er sich fortbewegen kann. Inspiriert von Raupen, Quallen und Käferlarven. Wissenschaftler des Max Planck Instituts hoffen, dass der Mini-Roboter in der Medizin eingesetzt wird.