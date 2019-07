Für Sport gibt es ganz unterschiedliche Gründe: Die einen wollen Muskeln aufbauen und Körperfett verlieren. Die anderen gehen joggen oder aufs Laufband, um in Form zu bleiben und das Körpergewicht zu halten. Und ganz gleich, welches dieser Ziele man verfolgt: Effektiv sollte das Training in beiden Fällen sein. Wie aber gelingt das am besten?

Sportler und Wissenschaftler diskutieren seit langem, welche Rolle die Tageszeit bei der Effektivität von Sport spielen könnte. Gesicherte Erkenntnisse dazu gibt es jedoch kaum. Forscher der Brown Alpert Medical School haben nun die Befragungsergebnisse von 375 Menschen ausgewertet und kommen zu einem interessanten Ergebnis: Offenbar ist es weniger die Uhrzeit, die über einen Trainingserfolg entscheidet. Der Schlüssel zum Erfolg liegt demnach darin, dass Abnehmwillige das Training auf Kontinuität ausrichten, also beispielsweise regelmäßig zur selben Tageszeit oder am selben Ort trainieren.

Wie die Forscher im Fachblatt "Obesity" schreiben, hatten alle Studienteilnehmer abgenommen und ihr aktuelles Körpergewicht erfolgreich halten können. Wie ist ihnen das gelungen?

Routine sticht Trainingszeitpunkt

68 Prozent der Teilnehmer gaben an, immer zu einer bestimmten Uhrzeit zu trainieren. Diese Gruppe kam in der Woche nicht nur auf mehr Sporteinheiten als die Vergleichsgruppe, die keinen Wert auf Kontinuität legte. Die einzelnen Trainings waren darüber hinaus auch länger und die Trainierenden erreichten eher die wöchentlichen Richtlinien für körperliche Fitness, wie sie vom US-Department of Health und Human Services empfohlen werden. Nach Ansicht der Experten sollten sich Erwachsene in der Woche mindestens für zweieinhalb Stunden moderat bewegen, um gesund zu bleiben.

Zwar sei das Design der Studie nicht dafür ausgelegt, direkt von der Ursache auf die Wirkung zu schließen, betonen die Forscher um Leah Schumacher. Trainierende, die ohnehin regelmäßig Sport machen, könnten demnach mit der Zeit auch eine eigene Routine entwickeln und immer zu bestimmten Zeitpunkten trainieren gehen. Doch die Ergebnisse würden nahelegen, dass Kontinuität eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, langfristig Gewicht zu halten. Mit anderen Worten: Trainierende sollten versuchen, ihre Sportstunden wie einen festen Termin zu sehen. Das könnte dabei helfen langfristig am Ball zu bleiben und ein gesundes Gewicht beizubehalten.

300 Minuten für die Gesundheit

Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt pro Woche mindestens 150 Minuten Sport mit moderater Intensität wie Radfahren. Oder alternativ 75 Minuten Sport mit kräftiger Intensität wie Joggen oder Teamsport.

Dabei handelt es sich jedoch nur um die Zahlen für "ausreichende" körperliche Aktivität. Um die Gesundheit zu verbessern, sollte das Pensum jeweils verdoppelt werden. Das entspricht 300 Minuten Sport mit moderater Intensität oder 150 Minuten intensivem Training in der Woche.