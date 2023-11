Mouth-Taping: Warum sich immer mehr Menschen beim Schlafen den Mund zukleben

von Leonie Zimmermann Nachts bleibt der Mund zu, im besten Fall. Und trotzdem gibt es viele Mundatmer unter uns. Ein neuer Tiktok-Trend soll Abhilfe schaffen – mit Mundtapes wollen Influencer ihre Gesundheit verbessern. Aber funktioniert das?

Schlaf ist gesund, so heißt es. Allerdings kommt es dabei nicht nur auf die Dauer des Schlafes, sondern auch auf die Qualität an. Und die lässt sich erheblich steigern, wenn man sich den Mund zuklebt. Klingt absurd? Vielleicht. Trotzdem schwören etliche Influencer auf den Trend namens "Mouth-Taping" und zeigen auf der Social-Media-Plattform TikTok stolz, wie sie sich vor dem Schlafengehen aufwendig ihren Mund mit Tape zukleben. Mittlerweile gibt es unter dem Hashtag #mouthtaping mehr als 140 Millionen Aufrufe, Tendenz steigend. Aber was soll das Ganze überhaupt – und bringt das wirklich was?

Die Grundidee hinter der recht ungewöhnlichen Praktik: Wenn man nachts den Mund zuklebt, bleibt er geschlossen und man steigert die Nasenatmung – und das wiederum soll gleich mehrere Vorteile für unsere Gesundheit mit sich bringen. So soll Nasenatmung etwa für einen erholsameren und ruhigeren Schlaf sorgen, was unser Körper uns am nächsten Tag mit mehr Energie dankt. Außerdem filtern wir durch die Nase besser Schadstoffe aus der Luft und reichern sie mit Stickstoffmonoxid an, letzterem wird eine blutdrucksenkende und angstlösende Wirkung nachgesagt.

Warum Mundatmung kontraproduktiv ist

Im Gegensatz dazu wird die Mundatmung von vielen Gesundheitsexperten nahezu verteufelt. Die Luft wird nicht wirklich aufbereitet und landet so quasi direkt in der Lunge. Außerdem führt Mundatmung im Schlaf am ehesten zu Atempausen und Schnarchen. "Das Atmen durch den Mund kann außerdem möglicherweise zu Veränderungen in der Haltung von Kopf und Nacken führen", sagte Schlafforscher Christian Benedict dazu im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news. Zudem soll Mundatmung schlecht für die Zähne, das Herz und die Lunge sein – und die Verbreitung von Bakterien und Viren fördern.

Die Lösung scheint eigentlich auf der Hand zu liegen: Einfach locker durch die Nase atmen. Allerdings ist das offensichtlich gar nicht so einfach, wie man denkt. Laut einer Studie der Stanford University atmet etwa die Hälfte der Menschen tendenziell eher durch den Mund. Das kann an der Gewohnheit, aber auch an körperlichen Ursachen wie beispielsweise einer verengten Nasenscheidewand oder einer Erkältung liegen. "Wenn man gesund ist, atmet man in der Regel nachts durch die Nase, manchmal etwas durch den Mund. Das ist völlig normal", sagt Schlafmediziner Martin Konermann im Gespräch mit dem ZDF.

Wie man schlechten Schlaf erkennt

Ein bisschen durch den Mund atmen ist also kein Problem. Braucht es das Tape dann überhaupt – oder ist es nur ein weiterer Tiktok-Trend, der zum überflüssigen Selbstläufer wurde? Weder noch, denn es kommt drauf an. Wer morgens aufwacht und sich fühlt, als wäre in der Nacht ein Zug über ihn hinweggerollt, wer ständig müde und ausgelaugt ist und unruhig schläft oder schnarcht, dem könnte das "Mouth-Taping" im Zweifel wirklich helfen. Konermann rät allerdings: Wer die Mundatmung mit dem Tiktok-Trend forcieren möchte, der sollte vorher mit einem Arzt darüber sprechen.

Wissenschaftliche Belege für die Wirksamkeit gibt es bisher nämlich keine. Laut Schlafforscher Benedict dafür aber einige Gegenargumente: "Wenn Personen aufgrund von Allergien, mittlerer bis schwerer Schlafapnoe oder einer verengten Nasenpassage während des Schlafs Probleme haben, durch die Nase zu atmen, sollten sie das Abkleben des Mundes vermeiden." Im schlimmsten Falle würden sie dadurch zu wenig Sauerstoff im Schlaf bekommen und sich mehr schaden als helfen.

Mund zukleben gegen Schnarchen?

Immerhin: Ersticken kann man mit dem Mund-Tape nicht, denn durch den natürlichen Schutzreflex des Körpers würde man vorher aufwachen. Ein paar Nebenwirkungen kann das Ganze aber dennoch mit sich bringen. Auf Tiktok berichten einige Anwender, dass es zu Reizungen der Haut gekommen ist, es Probleme bei der Entfernung des Tapes gab – vor allem bei Bartträgern – und das Zukleben des Mundes mit einem mulmigen Gefühl verbunden war. Gesunder Schlaf hat also auch seinen Preis.

Was genau das Zukleben des Mundes in der Nacht bewirken kann und was nicht, ist bisher nicht wirklich erforscht. Erste Pilotstudien weisen aber darauf hin, dass sich die Mundtapes durchaus positiv auf den Körper auswirken können, wenn man sie richtig und achtsam anwendet. So konnten Forscher im Jahr 2015 in einer in der Fachzeitschrift “Otolaryngology“ erschienenen Studie bereits zeigen, dass "Mouth-Taping" Schnarchen verringern kann. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2022 kam zu einem ähnlichen Ergebnis. Wer sich allerdings durch den verschlossenen Mund bei Nacht mehr verspricht als einen ruhigeren Schlaf, der wird am Ende womöglich enttäuscht aufwachen. Schlafwissenschaftler Konermann räumt mit einem Versprechen der Tiktok-Riege auf: "Man wird nicht schöner und nicht fitter dadurch."

