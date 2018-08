Sobald Sie es summen hören - SCHNELL WEG! Oder auch nicht - wenn Sie diese Tricks kennen! 5 Tricks zum Schutz vor Mückenstichen. 1. Mit Insektenspray machen Sei sich diesen Sommer viele Freunde. Einfach auf nackte Hautstellen auftragen, bevor Sie rausgehen. Auch ätherische Öle, wie Zitronen- oder Minzöl, halten Insekten fern. 2. Tragen Sie weite, langärmelige Kleidung wie zum Beispiel lange T-Shirts oder Leinenhosen. Tragen Sie am besten helle Farbtöne, das schreckt die Insekten offenbar ab. Nehmen Sie eine Dusche, denn Schweißgeruch lockt Mücken an. Benutzen Sie geruchsneutrale Shampoos und Duschgels. 4. Süßes und salziges Essen sowie Bier verändern den Geruch. Vermeiden Sie es also! Essen Sie lieber Chilis, Tomaten, Knoblauch oder Grapefruits, um Insekten fernzuhalten. 5. Bringen Sie Insektennetze an Betten, den Türen und den Fenstern an. So können Sie den Sommer ohne Stiche genießen!