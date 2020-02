PROF. DR. DIETER HÄUSSINGER, UNIVERSITÄTSKLINIKUM DÜSSELDORF ("Der Ehemann war oder ist schwer erkrankt, hat eine schwere Lungenentzündung, ist beatmungspflichtig. Aber, die gute Botschaft ist, er hat sich über Nacht nicht weiter verschlechtert, sondern es ist eher ein Trend zum Guten zu beobachten. Die Frau ist auch erkrankt. Sie hat auch eine Lungenentzündung und Fieber, aber bei weitem nicht der Schweregrad, den wir vom Mann her kennen. Insgesamt denke ich, muss man sehr dankbar und zufrieden sein, dass die Anstrengungen der Regierung, die Sache einzudämmen, Kontaktpersonen aufzutreiben, die zu checken, sehr gut funktionieren.") KARL-JOSEF LAUMANN, GESUNDHEITSMINISTER NRW ("Das, was diesen Fall etwas schwierig macht, ist Folgendes: Dass es sich um zwei Menschen handelt, die, das kann man wohl sagen, zwei Wochen am gesellschaftlichen Leben teilgenommen haben, wo der Virus schon so weit entwickelt war, dass sie Menschen anstecken konnten. Und deswegen gibt es verschiedene Problembereiche, die wir seit gestern uns auch angeschaut haben, um Menschen, die mit diesen beiden Menschen in Kontakt gekommen sind, um dafür zu sorgen, dass die Infektionsketten, so weit es geht, unterbrochen werden.") STEPHAN PUSCH, LANDRAT KREIS HEINSBERG ("Wir haben beispielsweise auch Arztpraxen geschlossen, die der Erkrankte aufgesucht hatte im Kreis Heinsberg, eben wurde das Thema Krankenhaus angesprochen, auch da sind die Personen, die damit in Kontakt waren, isoliert worden, im Krankenhaus selber. Wir treffen des weiteren Vorsichtsmaßnahmen erst mal genereller Art, Thema Vorbeugung. Wobei wir nicht direkt an Kontaktpersonen rangehen, sondern sagen, wir müssen auch versuchen, generell Infektionsketten präventiv zu vermeiden. Dazu gehört, dass wir jetzt bis Montag einschließlich alle Schulen und Kindergärten geschlossen haben im Kreis Heinsberg.")