Etwa jeder sechste Erwachsene kaut oder pult an den Nägeln. Der stern zeigt, was dagegen hilft

von Samira Debbeler Fingernägel kauen ist nicht nur eine lästige Angewohnheit, sondern kann auch zu gesundheitlichen Problemen führen. Der stern sprach mit einem Experten über Abgewöhnungstherapien und Produkte, die helfen sollen.

In unserer hektischen Welt ist es nicht ungewöhnlich, dass Menschen ungesunde Gewohnheiten entwickeln, um mit Stress und Angst umzugehen. Eine der häufigsten dieser Gewohnheiten ist das Nägelkauen, eine nervöse Angewohnheit, die nicht nur die Ästhetik der Hände beeinträchtigt, sondern auch zu Schmerzen und Infektionen führen kann. Ein Mittel soll helfen, lästiges Kauen zu überwinden: Nagellack. Der stern fragte Prof. Dr. Steffen Moritz, Psychologe am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg, was er davon hält und welche Maßnahmen außerdem gegen Nägelkauen helfen.

"Die effektivste Maßnahme ist, eine sogenannte antagonistische Bewegung zu machen, sobald sich das Nägelkauen anbahnt. Bedeutet: Eine Faust ballen, die Hände falten, sich auf die Hände setzen oder Ähnliches", sagt Prof. Dr. Moritz. So könne das Verhalten unterbunden werden. Weiter sagt er: "Es gibt jedoch viele Betroffene, bei denen das nicht funktioniert, da sie nicht merken, dass sich das Verhalten anbahnt." Dann gebe es noch folgende mögliche Lösung: spezieller Nagellack.

Nagellack gegen Nägelkauen ist keine neue Erfindung, aber in den letzten Jahren hat er an Popularität gewonnen. Diese speziellen Lacke enthalten eine unangenehme, bittere Substanz, die Menschen abschreckt, ihre Nägel in den Mund zu nehmen. Sobald der Nagellack aufgetragen ist und getrocknet ist, bildet er eine unsichtbare Barriere, die das Nägelkauen erschwert und den Träger daran erinnert, diese Gewohnheit zu unterlassen.

Und das bestätigt auch Prof. Dr. Moritz. "Durch den bitteren Geschmack können Betroffene sensibilisiert werden. Denn bei einigen ist es so, dass sie sich wie in einer Art Trance befinden und gar nicht merken, dass sie sich die Finger blutig kauen. Bitterstoffe können helfen, das Kauen bewusst wahrzunehmen und zu stoppen", sagt er.

Die Wirkung des Nagellacks gegen Nägelkauen beruht auf einer einfachen psychologischen Reaktion. Indem man den bitteren Geschmack des Nagellacks erlebt, wird das Gehirn allmählich mit dem unangenehmen Geschmack und der Handlung des Nägelkauens assoziiert. Im Laufe der Zeit beginnt das Gehirn, diese Assoziation zu verinnerlichen und das Verlangen nach Nägelkauen wird reduziert.

Nagellack gegen Nägelkauen kann modisches Accessoire sein

Ein weiterer Vorteil des Nagellacks gegen Nägelkauen ist seine ästhetische Komponente. Die meisten dieser Lacke sind in verschiedenen Farben und Texturen erhältlich, sodass sie gleichzeitig als modisches Accessoire dienen können. Dies ist besonders wichtig, da Menschen, die unter dem Nägelkauen leiden, oft unsicher sind und ihre Hände verstecken möchten. Durch das Tragen von farbenfrohem Nagellack fühlen sie sich selbstbewusster und lenken ihre Aufmerksamkeit von der ungesunden Gewohnheit ab.

Es gibt viele verschiedene Marken und Variationen von Nagellack gegen Nägelkauen auf dem Markt. Einige enthalten zusätzliche Inhaltsstoffe wie Biotin und Vitamine, die das Nagelwachstum und die Stärkung der Nägel fördern. Es ist wichtig, einen Nagellack zu wählen, der frei von schädlichen Chemikalien ist und die Nägel nicht weiter schwächt. Daher ist es ratsam, sich vor dem Kauf gründlich über die Inhaltsstoffe zu informieren und gegebenenfalls mit einem Dermatologen oder Apotheker zu sprechen.

Natürlich ist es wichtig zu betonen, dass Nagellack gegen Nägelkauen allein keine vollständige Lösung ist. Es ist ein Werkzeug, das helfen kann, aber die eigentliche Veränderung muss von der Person selbst kommen. Durch den Nagellack wird das Nägelkauen zwar erschwert, aber es erfordert den Willen und die Entschlossenheit der Person, die Gewohnheit zu überwinden. Es ist ratsam, auch andere Methoden wie Stressmanagement, Entspannungstechniken oder das Tragen von Handschuhen in Betracht zu ziehen, um die Erfolgschancen zu erhöhen.

Eine weitere Methode kennt Prof. Dr. Moritz: die sogenannte Entkopplung. "Die Methode habe ich selbst entwickelt, weil ich selbst auch Nägelkauer war. Ich habe mich sehr dafür geschämt, weil fälschlicherweise vieles in Nägelkauen hineininterpretiert wird. Die Methode ist etwas komplizierter. Die Betroffenen ahmen die Bewegung, die dem Nägelkauen vorausläuft, nach. Dann wird die Hand bewusst mit ein wenig Spannung und Beschleunigung woanders hingelenkt, kurz vor Berührung des Mundes. Der Effekt, der sich manchmal schon nach Tagen einstellt, ist, dass die Hand im Zuge der Bewegung nicht mehr so richtig weiß, was sie da macht und was das Ziel der Handlung ist. Laut unserer Studien ist das bei einem Drittel bis der Hälfte der Patient:innen effektiv", so Prof. Dr. Moritz.

Weitere Informationen zu dieser Methode finden Sie hier.

Insgesamt gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, das Nägelkauen zu stoppen. Wer sich die Abgewöhnung erleichtern möchte, ist mit einem bitteren Nagellack gut aufgestellt. Es ist ein farbenfrohes Hilfsmittel, das Menschen dabei unterstützt, gesündere Nagelgewohnheiten zu entwickeln und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Es lohnt sich, verschiedene Marken und Variationen auszuprobieren, um diejenige zu finden, die am besten zu den individuellen Bedürfnissen passt. Mit Geduld und Entschlossenheit kann das Nägelkauen erfolgreich überwunden werden, und die Hände können sich in ihrer vollen Pracht zeigen.

