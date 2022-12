Narzissmus und fehlende Vaterfigur: Warum Rapper so oft den "harten Kerl" raushängen lassen

von Leonie Zimmermann Sido, Bushido, Haftbefehl – sie alle gelten als Ikonen des Deutschraps. Und alle drei verkörpern mit ihrer Musik und ihrem Image das Bild des harten Mannes. Psychiater Dr. Hannes Horter erklärt im Gespräch mit dem stern, wie das mit ihren jüngsten Statements zu psychischen Problemen zusammenhängt.

Depressionen, Drogenprobleme und Psychosen – die Liste der psychischen Probleme, mit denen Prominente an die Öffentlichkeit treten, ist lang. Es wirkt fast so, als seien Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, häufiger davon betroffen. Täuscht der Eindruck, Herr Dr. Horter?