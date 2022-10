Narzissten zeichnen sich durch toxische Beziehungsmuster aus. Während Partner die Möglichkeit haben, sich von ihnen zu trennen, ist das für Kinder von narzisstischen Eltern oft nicht möglich. Was macht es mit Menschen, wenn die Liebe der Eltern an Bedingungen geknüpft ist? Ein Blick in die Welt von Kindern mit einem narzisstischen Elternteil.