Sehen Sie im Video, zu welch drastischen Mitteln ein New Yorker Bestatter greift.





Ein Bestattungsunternehmen in New York hat etwa 100 Leichen in ungekühlten Umzugswagen gelagert. Medienberichten zufolge hatten sich Nachbarn über Leichengeruch beschwert, daraufhin hatten die Behörden die Wagen untersucht. Laut dem Inhaber des Bestattungsunternehmens war der Kühlraum des Unternehmens ausgefallen. Die Behörden des Bundesstaates haben nun einen Kühllaster geschickt, in dem die Leichname untergebracht werden können. In New York sind im Zuge der Corona-Pandemie bislang über 18.000 Menschen gestorben. Viele der Toten wurden auf der vorgelagerten Hart-Insel in Massengräbern bestattet. Bestattungsunternehmen kommen mit den Beerdigungen nicht hinterher und sind völlig überfordert. Einige teilten mit, sie seien mehrere Wochen im Verzug.