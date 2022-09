Ein Mann hat in Brooklyn, New York gerade seine Polio-Impfung erhalten

Die Gouverneurin von New York Kathy Hochul hat den Katastrophenfall ausgerufen. In Abwasserproben in mehreren Stadtteilen wurden Erreger gefunden. Der US-Bundesstaat ruft zu Impfungen auf.

In New York wurde der Katastrophen-Fall ausgerufen. New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul reagiert damit auf die Ausbreitung von Polio-Viren in dem US-Bundesstaat. In Abwasserproben in mehreren Stadtteilen waren Polio-Viren nachgewiesen worden. "Bei Polio dürfen wir nichts dem Zufall überlassen", zitieren Medien New Yorks Gesundheitskommissarin Mary Bassett in einer Erklärung.

Ungeimpfte New Yorker sind jetzt aufgerufen, sich immunisieren zu lassen. Wie die "New York Times" berichtete, erlaube das Ausrufen des Katastrophen-Alarms Hilfsdiensten, Hebammen und Apothekern, die Polio-Impfung zu verabreichen. Träger von Gesundheitsdiensten sind zudem verpflichtet, Daten zur Polio-Immunisierung an die Gesundheitsämter zu schicken. Damit soll geklärt werden, wo es im Staat New York noch größere Bemühungen um Impfungen brauche.

Impfquote bei Polio in New York vergleichsweise tief

Während die Impfquote bei zweijährigen Kindern nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC landesweit bei 92 Prozent liegt, sind im Bundesstaat New York nur 79 Prozent geimpft. In Rockland hat mit 60 Prozent sogar nur etwas mehr als jedes zweite Kleinkind eine Polio-Impfung erhalten.

Erstmals seit neun Jahren wurde in den USA im Juli wieder ein Fall von Polio nachgewiesen worden. Probleme macht in New York vermutlich aber nicht der Wildtyp des Virus. Die in den USA bis zum Jahr 2000 genutzte Schluckimpfung gegen Polio schützt Geimpfte zwar gut vor einer Infektion, kann über mit Impfviren kontaminierte Fäkalien im Abwasser aber zu Ansteckungen bei anderen Menschen führen. Die dabei auftretende Virus-Variante ist zwar schwächer als das Polio-Wildvirus, kann bei Ungeimpften aber immer noch schwere Krankheiten und Lähmungen verursachen.

Kinderlähmung oder Polio – abgekürzt für Poliomyelitis – war einst auf der ganzen Welt verbreitet und gefürchtet. Inzwischen gilt die Infektionskrankheit in den meisten Weltregionen als ausgerottet.

Virologin Ulrike Protzer sagte dem ZDF Mitte August, in Deutschland bestehe wenig Grund zur Sorge. Jeder, der seine Kinder beim Kinderarzt standardmäßig habe impfen lassen, müsse sich keine Gedanken machen.

Wo Polio heute noch vorkommt und was wir alles über die Erkrankung und die Erreger in Abwässern wissen, hat der stern in den wichtigsten Fragen und Antworten hier zusammengefasst.

