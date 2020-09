Sehen Sie im Video: Drohnenbilder zeigen Riesen-Friedhof in Brasilien für Corona-Tote.





Mehr als eine Million Menschen sind bis heute an oder mit Covid-19 gestorben.





Es ist ein bitterer Meilenstein in der Ausbreitung einer Krankheit, die das Leben sowohl in indischen Slums als auch in New York City verändert.





In Brasilien wütet Covid-19 immer noch heftig: In absoluten Zahlen ist es das Land mit den zweitmeisten Corona-Toten.





Drohnenbilder aus Manaus im Landesinneren zeigen Hunderte neue Gräber.





Der Friedhof am Rande der Stadt ist eine düstere Erinnerung, dass die Pandemie trotz Lockerungen nicht vorbei ist.





Im Frühling 2020 geriet dieser Friedhof bereits in die Schlagzeilen, als Bilder von frisch ausgehobenen Massengräbern für Corona-Tote die Runde machten.





In dem Bundesstaat Amazonas ist einer von 30 Einwohnern infiziert. Einer von Tausend ist bereits an den Folgen des Virus gestorben.





