Sehen Sie im Video: Russland will Produktion von Corona-Impfstoff Sputnik V begonnen haben.





Diese Bilder, die jetzt vom russischen Gesundheitsministerium veröffentlicht wurden, soll zeigen wie der russische COVID-19 Impfstoff in Produktion geht. Laut Ministerium wurde damit am vergangenen Samstag begonnen. Der Impfstoff mit dem Namen Sputnik V solle Ende des Monats eingeführt werden, hieß es. Laut Regierung sollen zunächst Ärzte und Lehrer geimpft werden. Dann schrittweise der Rest der Bevölkerung. Anfang des nächsten Jahres sollen bereits "mehrere Millionen" Dosen pro Monat zur Verfügung stehen. Trotz zahlreicher Sicherheitsbedenken hatte Russland in einem beschleunigten Zulassungsverfahren die entscheidende Sicherheitsüberprüfung einfach übersprungen und den Impfstoff zugelassen. Verlässliche Forschungsergebnisse der klinischen Tests an Menschen wurden nicht veröffentlicht. Viele Experten befürchten, dass Russland beim beschleunigten Zulassungsverfahren ein zu hohes Risiko eingeht. Weltweit suchen mehr als 170 Projekte unter Hochdruck nach einem geeigneten Corona-Impfstoff. Laut einer Liste der Weltgesundheitsorganisation aus dem Juli haben bereits sechs Impfstoff-Kandidaten die entscheidenden Phase-III-Studien erreicht oder sind bereits mitten drin.

Mehr