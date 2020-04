Sehen Sie im Video: Brasiliens ältester Coronavirus-Patient übersteht die Krankheit und verlässt unter Standing Ovations das Krankenhaus in Brasilia.





Standing Ovations von Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern für Ermando Piveta bei seiner Entlassung aus einem Militärkrankenhaus in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia. Der 99-jährige Kriegsveteran ist der älteste Patient in Brasilien, der eine Covid-19-Erkrankung überstanden hat. Piveta war während des zweiten Weltkrieges in Afrika im Einsatz. Der Kampf gegen das Coronavirus sei aber härter gewesen. Auf die Frage seiner Tochter, wie er sich fühle, sagte er. Dass ich diese Schlacht gewonnen habe, war für mich größer, als den Krieg zu gewinnen." Der 99-Jährige musste zwei Tage auf der Intensivstation des Krankenhauses verbringen, allerdings ohne an eine Beatmungsmaschine angeschlossen zu sein. Dass er sich erholen konnte, liege auch - so die Ärzte - an seiner guten körperlichen Verfassung. Seine Tochter glaubt auch an göttlichen Beistand. "Das ist die großartige Botschaft, dass Gott gegenwärtig ist, dass er immer bei uns ist. Und dass wir auf seine Hilfe bauen können. Und das war bei diesem Sieg ganz wichtig." Piveta bedankte sich bei allen Ärzten, Schwestern und Pflegern, die ihm bei seiner Genesung geholfen hatten. Das er wieder gesund ist, gibt auch den anderen Menschen, die in Brasilien unter der Pandemie leiden, Hoffnung. Und die ist auch bitter nötig: Die Zahlen der Infizierten und Toten steigen täglich.