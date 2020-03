Im bayerischen Bamberg holten kürzlich die Anwohner ihre Instrumente raus und sangen das italienische Partisanenlied "Bella Ciao" aus Solidarität mit Italien aber vermutlich auch um sich selber in Zeiten der Coronakrise etwas Mut zu machen. Das Video nahm einen ähnlichen Verlauf wie die Corona-Infektion zurzeit: Es ging viral. Innerhalb kürzester Zeit hatte es auf Youtube über 500.000 Klicks. Nach Angaben der Organisatoren handelte es sich um eine spontane Aktion. Noch immer ist Italien besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Mit über 4000 verstorbenen Personen lag die Opferzahl am Freitag über der von China. Und rund 38.000 sind in Italien infiziert. Aber auch in Deutschland steigt die Zahl der Ausbreitung extrem an.