Covid-19 Fälle in Deutschland steigen wieder

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist erneut deutlich gestiegen. Gemeldet wurden am Samstag insgesamt 781 neue Fälle, am Vortag waren es 805 gewesen, so die Angaben des Robert-Koch-Instituts. Für Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ist damit auch die Frage beantwortet, ob es eine zweite Infektionswelle der Corona-Pandemie geben wird - diese sei schon da, so der CDU Politiker gegenüber der „Rheinischen Post". Es gebe bereits jeden Tag neue Infektionsherde, aus denen sehr hohe Zahlen werden könnten." Die Aufgabe bestehe nun darin, mit den Gesundheitsämtern diese Welle zu brechen. Vor allem die Urlaubssaison mit Hunderttausenden Reisen ins Ausland wird als Gefahr für eine zweiten Welle der Epidemie angesehen. Denn in vielen europäischen und nichteuropäischen Staaten steigen derzeit die Infektionszahlen. Zudem gab es wiederholt Kritik an einem fahrlässigen Verhalten deutscher Urlauber, etwa in Kroatien oder auf Mallorca. Auch der Chef des Corona-Testzentrums am Frankfurter Flughafen Arndt Rolfs zeigte sich besorgt. Die Diagnostikfirma Centogene hat hier seit Ende Juni etwa 25.000 Menschen auf eine Virus-Infektion überprüft, unter ihnen wurden circa 70 positive Covid-19 Fälle ermittelt. Dies liege zwar in der erwarteten Größenordnung, beunruhigend sei aber gewesen, dass fast alle positiv Getesteten aus Nicht-Risikoländern gekommen seien.