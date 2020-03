In den USA ist der Bundesstaat New York mit bislang mehr als 15.000 Infektionen am schlimmsten vom Coronavirus betroffen. Gouverneur Andrew Cuomo holt sich im Kampf gegen Sars-CoV-2 auch prominente Unterstützung. Auf Cuomos Twitter-Account melden sich drei legendäre Schauspieler zu Wort.

„Hallo, hier ist Robert De Niro. Wir müssen alle zu Hause bleiben. Wir müssen die Ausbreitung des Virus stoppen und das können wir nur gemeinsam schaffen. Nicht nur, um uns selber, sondern auch um andere und all die älteren Menschen, die ihr liebt, zu schützen. Bitte. Ich beobachte euch.“

„Hallo, ihr alle. Ich bin Danny DeVito und ich bitte euch aus tiefstem Herzen. Im gesamten Staat New York: bleibt zu Hause! Ich meine jeden. Wir haben diesen Virus, diese Pandemie. Und wisst ihr: Junge Leute können es bekommen und es auf Ältere übertragen. Und im nächsten Moment ist es aus. Gouverneur Cuoma hat mich gebeten, euch zu bitten: Tut uns allen den Gefallen und bleibt zu Hause. Verbreitet nicht das Virus weiter. Danke. Schaut doch ein bisschen Fernsehen.“

Ben Stiller sagt: „Hey Leute, ich habe eine Botschaft für die jungen Leute, die meinen, es sei ‚business as usual‘. Das stimmt nicht. Wir müssen wirklich alle zu Hause bleiben. Das ist der einzige Weg, die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Das funktioniert nur, wenn wir alle zusammenarbeiten. Und wenn Du Dir und Dich selbst keine Sorgen machst, denke an die älteren Leute in deinem Leben, die du liebst. Also bitte, bleibt zu Hause und nutzt die Gelegenheit, einmal durchzuschnaufen. Vielleicht lest ihr ein paar Bücher, schaut ein paar Filme oder sucht euch ein neues Hobby. Ich habe mich immer für Kettensägen-Kunst interessiert, hatte aber nie die Zeit, es auszuprobieren. Aber jetzt, durch das Wunder des Internets und einige Tutorials … mal schauen, vielleicht komme ich ja rein. Ich weiß nichts darüber, aber ich lerne täglich dazu. Bleibt zu Hause. Denkt dran: Wir sind alle New-York-hart. Gouverneur Cuomo und ich danken euch.