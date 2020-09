Sehen Sie im Video: Trump will Millionen Corona-Schnelltests verteilen.





US-Präsident Donald Trump hat einen deutlichen Ausbau der Corona-Testkapazitäten in seinem Land angekündigt. Trump sagte im Weißen Haus in Washington, in den kommenden Wochen werde seine Regierung 150 Millionen Coronavirus-Schnelltests verteilen. 50 Millionen von ihnen gingen an bedrohte Bevölkerungsgruppen, etwa an Menschen in Alten- oder Pflegeheimen. Was die Bewältigung der Pandemie angehe, hätten die USA große Erfolge vorzuweisen, behauptete der US-Präsident: "In den letzten acht Wochen sind die Krankenhauseinweisungen um 48 Prozent zurückgegangen, und sie haben gerade den niedrigsten Stand seit März erreicht. Aufgrund von Fortschritten in der Behandlung ist die Zahl der Todesfälle seit April um 85 Prozent zurückgegangen. Unsere Übersterblichkeit war deutlich niedriger als in vergleichbaren Ländern. Die Übersterblichkeit vergleicht die Gesamtzahl der Todesfälle während einer Pandemie mit dem, was wir in einem normalen Jahr erwarten würden." 100 Millionen Schnelltests sollen laut Trump den Bundesstaaten zur Verfügung gestellt werden. Damit sollten Bemühungen unterstützt werden, die Geschäfte und Schulen wieder zu öffnen. Die USA sind mit bislang mehr als sieben Millionen Corona-Infektionen und über 205.000 Todesfällen das in absoluten Zahlen am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Kritiker werfen Trump vor, die Gefahren durch das Virus lange verharmlost zu haben.

