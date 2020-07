Sehen Sie im Video: Anti-Corona-Aktion – Beeindruckende Drohnen-Show am Nachthimmel von Seoul.









Wer am Dienstagabend in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul in den Himmel schaute, konnte ein spektakuläres Schauspiel beobachten. Hunderte leuchtende Drohnen schwebten dort über dem Han-Fluss und formten Worte und Symbole. Mit der Aktion will die südkoreanische Regierung die Bürger an die Einhaltung der Corona-Hygieneregeln erinnern und den Mitarbeitern der Krankenhäuser danken. Zehn Minuten lang waren unter anderem Menschen mit Gesichtsmasken zu sehen, die Abstand voneinander halten, und Hände, die gewaschen werden. Für viele Einwohner kam die Aktion im Nachthimmel überraschend. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, hatte die Regierung die Kampagne nicht offiziell angekündigt.