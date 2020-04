Ecuador versinkt im Corona-Chaos – jetzt werden sogar die Särge knapp

Sehen Sie im Video: In Ecuador werden wegen der Corona-Krise jetzt die Särge knapp.





Mitarbeiter der Regierung in Ecuador sammeln auf den Straßen von Guayaquil Särge ein. Oft sind es auch nur Leichen, die notdürftig mit Planen oder Tüchern bedeckt sind. Die Hafenstadt mit ihren 2,7 Millionen Einwohnern ist besonders stark vom Ausbruch des Coronavirus betroffen. Hier gibt es mehr Covid-19-Opfer als in Kolumbien und Argentinien zusammen. Aus Angst vor einer Ansteckung weigern sich Gerichtsmediziner, Ärzte und Bestatter häufig, die Opfer zu untersuchen oder abzuholen. Viele Verstorbene liegen deshalb tagelang in ihren Häusern. Dieser Mann hat zwei Angehörige wegen der Pandemie verloren und ist extrem wütend: "Diese verdammte Regierung ist eine Plage. Warum zeigen sie nicht ihre Gesichter? Verdammte Regierung. Ecuador hat sich infiziert, als die erste infizierte Person mit dem Flugzeug kam. Da, wo die reichen christlichen Familien reisen, reiche Familien aus Guayaquil." Ecuadors Präsident Lenin Moreno meldete sich per Twitter zu Wort: Er kündigte eine Untersuchung zu den Missständen im Umgang mit den Toten an. Niemand dürfe beerdigt werden, ohne identifiziert zu werden. Jeder verdiene einen Abschied in Würde, so Moreno. Unter denjenigen, die sich in Ecuador mit dem Virus infiziert haben, sind überproportional viele Ärzte und Pfleger, was das Gesundheitssystem zusätzlich belastet. Um die Toten zu begraben, werden eilig neue Friedhöfe angelegt. Selbst Särge werden knapp, die Zimmerleute versuchen unter Hochdruck, Nachschub zu liefern.