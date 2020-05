Emotionales Wiedersehen von Großeltern und Enkeln – Italien atmet wieder auf

Sehen Sie im Video: Emotionale Szenen – Italien atmet endlich wieder auf.





Großvater Domenico di Massa ist die Freude anzusehen: Endlich ist die Kontaktsperre vorbei und er und seine Frau Mariantonia können die fünfjährige Cecilia wiedersehen. Wie 45 Millionen andere Italiener auch, können Cecilias Eltern seit Montag wieder zur Arbeit gehen, weshalb die Kleine nun mit ihren Großeltern ans Meer fahren darf. Zwei Monate mussten sich die Menschen in Italien an strenge Ausgangssperren halten, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Giovanni Raimondi in Rom feierte die Lockerungen mit einem lang entbehrten Cremehörnchen in seinem Stammcafé, für die 72-jährige Paola Fredita in Milan ist allein die frische Luft und der Anblick der Natur eine enorme Freude. An einigen Orten demonstrierten die Menschen allerdings auch dafür, sich bald wieder ihrer Arbeit widmen zu dürfen, wie etwa Ladeninhaber auf dem Markusplatz in Venedig. Nach einem stillen Protest gab es hier allerdings auch einen kräftigen Applaus, mit dem den Opfern der Pandemie, sowie Ärzten und Gesundheitspersonal gedacht werden sollte. Fast 29.000 Menschen sind - Stand Montag - in Italien an Covid-19 gestorben.