Sehen Sie im Video: Fast 1000 Corona-Tote in 24 Stunden – RKI meldet traurigen Rekord.









Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona ist auf neuem Rekordwert: 952 neue Todesfälle wurden binnen eines Tages an das RKI übermittelt. Der bisherige Höchstwert war erst am Freitag mit 598 Toten erreicht worden. Insgesamt liegt die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Corona nun bei 23.427. Zudem gab es 27.728 neue Infektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden, damit wurde auch ein neuer Höchstwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz erreicht: 179,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

