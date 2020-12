Sehen Sie im Video: Hier kommt der Impfstoff an: Laschet gibt sich optimistisch.









Bald soll es losgehen. In Nordrhein-Westfalen ist am Samstag der Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer eingetroffen. Damit kann auch dort am Sonntag mit der Verimpfung begonnen werden. In Düsseldorf zeigte sich Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am zweiten Weihnachtsfeiertag optimistischgg: "Wir sind in einer Phase, in der die Infektionen steigen, auch die Todeszahlen alarmierend hoch sind und gleichzeitig der Impfstoff diesen Lichtblick der Hoffnung gibt, dass wenn wir noch etwas durchhalten, dass dann die Chance da ist, dass immer mehr Menschen geimpft sein werden. Deswegen ist das Signal gerade an diesem zweiten Weihnachtstag ein sehr wichtiges. Und es ist ein wichtiges Signal, dass noch in diesem Jahr, dieses Jahr heißt noch fünf Tage, viele Tausend Dosen jetzt kommen Stück für Stück." Nach Angaben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann wird ab Sonntag in allen 53 Landkreisen und kreisfreien Städten des Bundeslandes mit den Impfungen begonnen. Das Impfangebot gehe zunächst an die 2300 Altenheime in NRW. "Wenn das alles so klappt, auch mit der Impfstoffzulieferung, wie wir uns das vorstellen, haben wir eine gute Chance, dass wir dann auch Ende Februar, Anfang März unsere Altenheime immunisiert haben. Und ich sage Ihnen ganz offen: Wenn wir schon mal die Altenheime immunisiert haben, fällt mir auf jeden Fall ein großer Stein vom Herzen. Denn die Altenheime sind natürlich unser ganz besonderes Sorgenkind." Die Staaten der Europäischen Union waren übereingekommen, mit den Impfungen am 27. Dezember zu starten.

