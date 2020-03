Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau begibt für 14 Tage in Quarantäne. Seine Frau Sophie hat sich laut Angaben seines Büros mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Er selbst zeige keine Symptome und sei "bei guter Gesundheit", auch Sophie ginge es gut, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Ein Test bei ihm sei nicht geplant, die Isolation sei eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die First Lady war den Angaben zufolge mit "leichten grippe-ähnlichen Symptomen" von einer Vortragsreise aus London zurückgekehrt. In Kanada gab es zuletzt laut Behördenangaben knapp 140 Covid-19-Fälle.