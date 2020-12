Britische Behörden haben die Weltgesundheitsorganisation WHO über eine in Großbritannien gefundene neue Variante des Coronavirus Sars-CoV-2 informiert. Studien dazu liefen, wie eine Sprecherin der WHO in Genf sagte. Bislang weiß die WHO sehr wenig über diese neue Variante. Unklar sei etwa, ob eine der Mutationen mit einer reduzierten Erkennung durch das Immunsystem einhergehe. Die britischen Behörden erforschten dies zur Zeit, so die WHO. Die neue Virusvariante wurde in kurzer Zeit bei mehr als 1000 Menschen im Südosten Englands nachgewiesen. Jetzt prüfen die britischen Behörden, ob sie ansteckender ist als die bekannten Varianten und was das für die Immunität bedeutet.