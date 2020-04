Sehen Sie im Video: Berliner Polizei löst Demo gegen Corona-Auflagen auf.









Die Berliner Polizei hat eine nicht genehmigte Demonstration aufgelöst. Mehrere Hundert Teilnehmer hatten sich am Samstag in Berlin-Mitte versammelt um gegen Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu protestieren, die im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus verhängt wurden. Versammlungen unter freiem Himmel von bis zu 20 Teilnehmern sind erlaubt. Allerdings nur dann, wenn sie aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar sind. Die Polizei schritt ein, weil mehrere Demonstranten nicht den vorgeschriebenen Abstand von 1,5 Metern zur nächsten Person eingehalten haben sollen. Die Veranstalter schrieben auf ihrer Homepage, sie stünden für Grundrechte und eine transparente Gestaltung der neuen Wirtschaftsregeln durch die Menschen selbst. Teilnehmer wurden auf der Webseite aufgefordert, bei der Veranstaltung einen Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten und Gesichtsmasken zu tragen, um die sie die Polizei bitten sollten. O-TON DEMONSTRANTIN OHNE NAMENSNENNUNG "Wir haben uns das jetzt vier Wochen lang angeguckt, ja, können jetzt ungefähr sagen, welche Ausmaße diese Pandemie halt wirklich angenommen hat. Und ganz ehrlich - Mit den Zahlen, die wir momentan haben, sehe ich das Ganze nicht als gerechtfertigt, die Leute weiter einzusperren." O-TON DEMONSTRANTIN BIRGIT HAGENOW "Wir haben so viele Ärzte in Deutschland, und man hört immer nur einen: Herr Drosten. Und das erschließt sich mir überhaupt nicht." O-TON DEMONSTRANT LOIS WEIDENKOPF "Aber letzten Endes - der Placebo-Effekt des Sich-verrückt-machen-lassens ist viel schlimmer, meiner Meinung nach. Das eigentliche ansteckende gerade ist die Angst und nicht der Virus." Demonstrationen können nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts nicht generell mit Verweis auf die Corona-Beschränkungen verboten werden. Vielmehr gebe es weiterhin einen Spielraum, sie unter bestimmten Bedingungen zu gestatten, so das Gericht am Donnerstag in einer Entscheidung.