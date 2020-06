Nach der Party auf dem Landwehrkanal in Berlin mit Hunderten Booten hagelt es Kritik. In den sozialen Netzwerken bezeichneten viele die Aktion als dumm, egoistisch und respektlos. Vor allem ein Transparent mit der Aufschrift "I can't breathe" inmitten der ausgelassenen Feier, fanden viele Menschen völlig unpassend. Auch die Tatsache, dass die Demo ausgerechnet vor einem Krankenhaus endete wurde heftig kritisiert. Am Sonntag hatten sich Tausende Menschen zu einer Party auf und am Landwehrkanal versammelt. Dabei wurden weder Masken getragen, noch irgendwie sonst auf den Mindestabstand geachtet. Offiziell angemeldet war das Event als Demonstration gegen das Aussterben der Berliner Clubkultur. Das Bündnis "Rebellion der Träumer" hatte im Internet dazu aufgerufen. Die Polizei hatte die Veranstaltung anschließend aufgelöst. In einer Stellungnahme auf Facebook rechtfertigten sich die Organisatoren und schrieben, die Demo sei legitim, man habe aber nicht mit so vielen Teilnehmern gerechnet. Außerdem habe man vor der Demo auf die Abstandsregeln hingewiesen und zum Tragen eines Mundschutzes aufgefordert. Die Hinweise hätten aber nicht alle Menschen erreicht, hieß es.