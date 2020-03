Kanzlerin Angela Merkel schien es am Montag beim Auftakt zum Integrationsgipfel in Berlin vergessen zu haben: In Zeiten des Coronavirus gilt: Körperkontakt vermeiden, also auch kein Händeschütteln. Zum Glück zeigte sich Innenminister Horst Seehofer auf der Hut, und so gab es hier keine ernsthafteren Komplikationen. Aber es gibt einen ersten bestätigten Corona-Fall nun auch in Berlin: Dabei geht es um einen jungen Mann aus dem Bezirk Mitte. Er hat sich laut offiziellen Angaben am Sonntag in einer Rettungsstelle gemeldet und werde jetzt isoliert behandelt.

Dazu sagte am Montag in Berlin der Ärztliche Direktor des Klinikums Charité, Ulrich Frei: "Aus unserer Sicht ist der Fall sozusagen zufällig, aber aufgrund einer Überlegung von uns jetzt glücklich diagnostiziert worden. Er kam mit einer völlig anderen Symptomatik, die nicht auf Corona hinwies. Und er ist aufgrund unserer Doppel-Diagnostik, die wir seit einer Woche eingeführt haben, dennoch erfasst worden, und insofern können die weiteren Konsequenzen jetzt daraus gezogen werden." Der Mediziner sagte, man habe ein Modell gefunden, damit besorgte Bürgerinnen und Bürger nicht ohne Not die Rettungsstellen blockierten: "Zum Schutz unserer eigenen Notaufnahmen haben wir auf dem Campus in einem einzelnen Gebäude jetzt eine Art Untersuchungsstelle eingerichtet, wo ab morgen früh diese sozusagen besorgten Bürger, die das Gefühl haben, sie könnten was haben, die üblicherweise in die Notaufnahme laufen, wo diese untersucht werden können." In Berlin sind lauf Behörden 60 Kontaktpersonen des Erkrankten ermittelt worden. In ganz Deutschland hat sich die Zahl der Infektionen über das Wochenende fast verdreifacht: Die Zahl der Neuinfektionen legte am stärksten in Nordrhein-Westfalen zu. Dort wurden bisher 86 Infizierte gemeldet.