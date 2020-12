Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): "Unsere nationalen Behörden unterstützen bestmöglich – wie andere auch – die europäischen Behörden. Ziel ist, eine Zulassung noch vor Weihnachten zu erreichen. Zum Jahreswechsel wollen wir in Deutschland mit dem Impfen beginnen ... Das Wir ist stärker als das Ich, das gilt im Kleinen, in der Gesellschaft miteinander in der Pandemie, aber das gilt auch im Großen, in Europa und innerhalb der Europäischen Union und ich wundere mich schon über manche Tonlage dieser Tage. Wir reden viel über europäischen Geist und dann in der Krise, dann wenn es tatsächlich drauf ankommt, ziehen einige brutal die nationale Karte. Es geht darum, europäische, gemeinsam, diesen Weg jetzt auch weiterzugehen."Lothar Wieler, Präsident des Roland-Koch-Instituts: "Wir sehen, dass das Infektionsgeschehen in den letzten Tagen praktisch in allen Bundesländern zugenommen hat, auch wenn es natürlich Unterschiede zwischen einzelnen Bundesländern gibt ... Aber auch die Zahl der Covid-19-Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, steigt. Mit Stand gestern 4670 Patienten. Auch das, meine Damen und Herren, ist auch das ein bisheriger Höchststand. Und parallel dazu sinken natürlich auch die freien Kapazitäten auf den Intensivstationen immer weiter. Nach den Zahlen des Intensivregisters waren gestern bundesweit von insgesamt rund 27.000 Intensivplätzen rund 22.000 belegt ... Aktuell sind über 325.000 Menschen in Deutschland mit Sars-Cov-2 infiziert, die sogenannten aktiven Fällen. Zur Erinnerung: In den Sommermonaten waren das wenige tausend nur. Und immer stärker betroffen ist die Altersgruppe der über 80-Jährigen. Das sind leider auch diejenigen Menschen, die ein sehr hohes Risiko haben schwer zu erkranken oder zu versterben."