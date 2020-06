Sehen Sie im Video: Reaktionen auf die neune Corona-Einschränkungen in Gütersloh.





Es ist der bisher größte einzelne Corona-Ausbruch in Deutschland. In Gütersloh hatten sich über 1500 Mitarbeiter eines Schlachthofs des Fleischverarbeiters Tönnies mit dem Corona-Virus infiziert. Am Dienstag verhängte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet einen "Lockdown" über den gesamten Kreis Gütersloh. "Wir führen wieder eine Kontaktbeschränkung wie im März ein", sagte Laschet in Düsseldorf. Diese solle bis zum 30. Juni gelten. In dieser Zeit soll verstärkt im Kreis getestet werden, um Klarheit zu erhalten, ob das Virus auf die Bevölkerung abseits des Schlachthofs übergegriffen hat. Die Menschen in Gütersloh zeigten am Dienstag Verständnis für die neuen Maßnahmen: "Ja, eigentlich müssen wir ja ein bisschen isoliert werden. Also ich glaube, wenn wir es rein rationell sehen und ohne Emotionen, ist es richtig. Aber ich glaube, für alle ist echt jetzt schlimm wieder. Man hat ja wieder ein bisschen mehr Freiheit, man genießt es ja auch ganz anders. Und jetzt wird ja alles wieder runtergefahren." "Es ist ja aber auch vielleicht besser, diese Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Als wenn sich 100.000 Menschen wieder anstecken. Also das ist meine Meinung." "Ja, das ist für uns natürlich alle nicht gut. Das möchten wir alle nicht. Aber letztendlich liegt die Entscheidung nicht bei uns." "Also, es betrifft eigentlich schon jeden Gütersloher natürlich. Und ich bin schon der Meinung, dass gerade wenn es jetzt so in der Nähe bei uns ist, dann können wir vor allen Dingen nur mit gutem Beispiel vorangehen. Ich finde, dann kann eben alles andere noch ein bisschen warten. Da muss man Rücksicht drauf nehmen." Damit dürfen sich die Menschen im Kreis Gütersloh nur noch im Familien- und Haushaltsverbund treffen. Grillen im öffentlichen Raum ist verboten, Bars und sogenannte "gastwirtschaftliche Thekenbetriebe" müssen geschlossen werden. Ein Ausreiseverbot für Bürger des Kreises gebe es aber nicht, hieß es. Sie könnten ihren Urlaub planen. Rund 7000 Tönnies-Mitarbeiter befinden sich bereits in Quarantäne, jetzt gehe es auch darum, das Einhalten der Quarantäne sicherzustellen, sagte Laschet.