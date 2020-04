Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erläutert gleich in einer Regierungserklärung vor dem Bundestag ihre Politik zur Bewältigung der Coronakrise. Merkel will dabei auf die Lage in Deutschland und in der EU eingehen. Der Rede der Kanzlerin schließt sich eine Debatte der Abgeordneten an. Für besonderen Zündstoff dürfte dabei die Frage sorgen, wann und in welcher Weise die Corona-Schutzmaßnahmen wieder gelockert werden können.