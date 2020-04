Im Kampf gegen das Coronavirus in Russland will Kremlchef Wladimir Putin auch die Erfahrungen des Militärs nutzen. Das russische Verteidigungsministerium hat Experten aus den Streitkräften zu Hilfseinsätzen nach Italien und Serbien entsandt. "Sie haben dort schon wichtige Erfahrungen gesammelt unter reichlich schwierigen Bedingungen. Diese Erfahrungen sollten hier genutzt werden", sagte der Präsident. Putin meinte, dass sich die Lage in Russland nicht bessere. Die nächsten Wochen seien entscheidend.



Gelder des Verteidigungsministeriums würden nun auch für den Bau neuer Infektionskrankenhäuser eingesetzt, sagte Putin. In einer Videokonferenz mit Regierungsmitgliedern ordnete er an, das Potenzial an Personal von allen medizinischen Einrichtungen, darunter auch Fach- und Hochschulen, auszuschöpfen. Vor allem in Moskau gab es zuletzt Berichte, dass das medizinische Personal schon jetzt an der Belastungsgrenze arbeite.