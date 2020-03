Zur Eindämmung des Coronavirus sollen heute auch im Landkreis Wunsiedel Ausgangssperren erlassen werden. Dies hat Söder in seiner Regierungserklärung angekündigt. Genau wie in der oberpfälzischen Kleinstadt Mitterteich sei dies notwendig, da es dort hohe Fallzahlen gebe. Bayern wolle in keiner Kommune eine Ausbreitungslage wie etwa im Kreis Heinsberg in oder im österreichischen Ischgl. Söder drohte auch eine Ausgangssperre für den ganzen Freistaat an. "Wenn sich viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur die bayernweite Ausgangssperre als einziges Instrumentarium, um darauf zu reagieren. Das muss jedem klar sein", sagte Söder.