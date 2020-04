Zurückbleiben, bitte: Bahnkunden-Lobby fordert Mindestabstand im Nahverkehr

Sehen Sie im Video: Spahn bezeichnet niedergelassene Ärzte als den ersten Schutzwall gegen Corona.









O-TON Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister: "Denn die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sind der erste Schutzwall gegen Corona. Sechs von sieben Patienten, die Corona, die Covid-19 haben, werden von niedergelassenen Ärzten behandelt. Das ist ein wichtiger Unterschied zu manchem anderen Gesundheitssystem, auch in der Frage: Wo ist der Unterschied in der Entwicklung? Dadurch können die milderen Verläufe auch ärztlich ambulant begleitet und betreut werden. Die Krankenhäuser können sich auf die schwereren Verläufe konzentrieren, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Unterschied und ein sehr, sehr wichtiger Punkt in der Zusammenarbeit und damit ein wichtiger Baustein für alles, was wir bis hierhin in dieser Krise miteinander erreicht haben." "Wir müssen miteinander lernen in einer neuen Normalität mit dem Virus zu leben, das heißt auch so wie wir hier stehen, so wie wir, wie Sie auch mit Abstand voneinander stehen. Bestimmte Hygieneregeln, regelmäßiges Händewaschen, all diese scheinbar einfachen, aber doch wichtigen Dinge des Alltags werden wir miteinander noch über viele Monate auch im Alltag leben müssen und uns daran gewöhnen müssen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ja, wir haben es geschafft, die erste Dynamik zu brechen. Das Gesundheitssystem in Deutschland war bis hierhin an keiner Stelle überfordert."