US-Präsident Donald Trump lässt offenbar die Gouverneure der 50 US-Bundesstaaten entscheiden, ob sie die Beschränkungen des öffentlichen Lebens durch das Coronavirus ab dem 1. Mai oder schon früher wieder lockern. Trump hatte den 1. Mai als Stichtag zum Wiederhochfahren der Wirtschaft ins Auge gefasst. "Sie treffen Ihre eigenen Entscheidungen" (original: "You're going to call your own shots"), habe Trump in einem Telefongespräch gesagt, über das die "New York Times" (NYT) und CNN berichteten. "Wir werden an Ihrer Seite stehen und wir werden das Land wieder öffnen und es zum Laufen bringen. Die Menschen wollen wieder arbeiten", wird der US-Präsident von der "NYT" zitiert. Laut CNN sei ein Dokument an alle Gouverneure verschickt worden, das skizziere, wann mit Lockerungen begonnen werden könne. Demnach spielten eine Entspannung für das örtliche Gesundheitssystem und ein Abflachen der Infektionszahlen vor Ort eine Rolle. Der US-Präsident wolle am Vorabend (Ortszeit) eine Pressekonferenz zu dem Thema halten, heißt es weiter.